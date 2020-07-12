İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni aldığı motosikletiyle ters yöne girince ceza yedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekipleri, motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekipleri, motosiklet denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza yağdı.


İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri gelen şikayetler ve artan motosiklet kazalarının ardından uygulamaları sıklaştırdı. Ekipler ilçenin farklı noktalarında motosikletler üzerinde uygulama yapıyor. Mahmutesatbey caddesi girişinde yapılan motosiklet ve ters yön uygulamasında trafik kaidelerine uymayanlara ceza yağdı. Motosikleti yeni alan bir sürücüye, evrakları tam olmasına rağmen, ters yönden gelmesi üzerine 132 TL para cezası kesildi. Sürücü ceza yedikten sonra tekrar geri dönüp normal yoldan yoluna devam etti. Yaklaşık bir saat süren uygulama esnasında ters yönden gelen bir araç sürücüsü de durdurularak ceza kesildi. Ekipler muhtelif noktalarda gece gündüz denetimlere devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.