Yeni aldığı motosikletiyle ters yöne girince ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekipleri, motosiklet denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza yağdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri gelen şikayetler ve artan motosiklet kazalarının ardından uygulamaları sıklaştırdı. Ekipler ilçenin farklı noktalarında motosikletler üzerinde uygulama yapıyor. Mahmutesatbey caddesi girişinde yapılan motosiklet ve ters yön uygulamasında trafik kaidelerine uymayanlara ceza yağdı. Motosikleti yeni alan bir sürücüye, evrakları tam olmasına rağmen, ters yönden gelmesi üzerine 132 TL para cezası kesildi. Sürücü ceza yedikten sonra tekrar geri dönüp normal yoldan yoluna devam etti. Yaklaşık bir saat süren uygulama esnasında ters yönden gelen bir araç sürücüsü de durdurularak ceza kesildi. Ekipler muhtelif noktalarda gece gündüz denetimlere devam edecek.