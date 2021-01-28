Yeni çocuk parkları hizmete açılıyor

Gemlik Belediyesi'nin park ve spor tesisi hamlesi devam ediyor. Geçen sene 9 basketbol sahası ve çeşitli büyüklüklerde 11 çocuk parkını ilçeye kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yapımı bitmek üzere olan iki parkı da çocukların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Son olarak Gemlik'in en kalabalık mahallelerinden biri olan Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki 850 metrekarelik alana çocukların keyifle zaman geçirebileceği güvenli bir park alanı yapan ekipler, sert zeminden dolayı meydana gelebilecek olumsuz durumları önlemek amacıyla parkın zeminini kauçukla kapladı. Yan tarafında bir adet de basketbol sahası yapım işlemini gerçekleştirilen çocuk parkında civar mahalle sakinlerinin araçlarını koyabilmesi amacıyla 30 araçlık otopark alanı oluşturuldu.

Gemliklilerin memnuniyetle karşıladığı park hamlesi ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “İlçemizde çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği alanlar oluşturmak için çabamız sürecek. Parkı yaptığımız bölgede belediyemizin 850 metrekarelik bir arazisi vardı. Biz bu araziyi çocuklarımızın aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirebileceği bir alana çevirdik. Bu yapı içinde basketbol sahası, çocuk parkının yanı sıra civar mahalle sakinlerinin araçlarını park edebileceği 30 araçlık otopark da bulunuyor. Gemlik'teki çocuklarımız her zaman daha fazlasını ve daha iyisini hak ediyor. Bir tanesi Eşref Dinçer, bir tanesi de Kurşunlu'da olmak üzere iki adet çocuk parkı daha yapıyoruz. Bu parkları da çok yakında çocuklarımızın ve ailelerinin hizmetine sunacağız” dedi.