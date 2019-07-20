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Yeni hastane önüne bas-geç trafik ışıkları monte ediliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yeni hastane önüne bas-geç lambaları konuluyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yeni hastane önüne bas-geç lambaları konuluyor.


Bursa Caddesi üzerinde bulunan ve Yenişehir Devlet Hastanesi mevkiinde yer alan güzergâha bas-geç trafik lambaları montajına başlandı. Belediye Başkanı Davut Aydın'ın geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığıyla yaptığı görüşmelerin ardından yeni hastane binası önüne, Yenişehir'in Bursa karayolu üzerinden şehir merkezine giriş noktasına bas-geç trafik lambaları monte ediliyor.


Aydın, “İlçemizin yeni hastane mevkiinde karşıdan karşıya geçişlerde tehlikeli durumlar yaşanıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokmaması ve üzücü bir vaka yaşanmadan o bölgeye âcilen bas-geç trafik lamba sistemi yapılması gerektiği konusunda taleplerimizi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. Yetkililer sistemi kurmak için ekipleri yönlendirdiler. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

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