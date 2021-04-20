Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırdığı Bursaray'ın 39'uncu istasyonunda çalışmalar hızlandı.

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevcut raylı sistem hattında iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yeni stadyum, oteller, hastane, alışveriş merkezleri, kafeteryalar ile yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgedeki ihtiyacı karşılamak amacıyla Acemler ve Nilüfer istasyonları arasına yapılan yeni istasyonda çalışmalar hızlandı. İş kapsamında 10.000 metreküp kazı hafriyat yapıldı, 644 ton demir kullanıldı ve 5061 metreküp beton döküldü. Çalışmalar kapsamında kuyu temel ve perde imalatları tamamlandı, mevcut hat yolu perdesi peron kotuna göre kesildi. Radye temel, peron katı, gişe katı ve merdivenlerin betonarme imalatları tamamlanırken, prefabrik kirişlerin montajının yapılabilmesi için katener sistemi alçaltıldı ve prefabrik kirişlerin montajı gerçekleştirildi. 4 adet yürüyen merdiven yerleştirilirken, elektrik tava imalatı ile platform katı mekanik seramik cephe kaplama imalatı devam ediyor.

İşin yüzde 85'i bitti

Acemler ve Nilüfer istasyonları arasındaki mesafenin 2300 metre olması yüzünden bölgeye ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşların talepleri üzerine hayata geçirilen projede fiziki gerçekleşme yüzde 85'i aştı. Zemin kaplama, dış cephe kaplama, istasyon ince işleri, gişe katı çelik konstrüksiyon imalatı, 4 adet engelli asansörü montajı, istasyon elektromekanik işleri ve çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla Bursaray'ın istasyon sayısı 39'a ulaşacak.

Ciddi bir ihtiyaç

Raylı sistem hattındaki en uzun istasyonlar arası mesafenin bu bölgede olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yeni stadyum, oteller, alışveriş merkezleri, kafeterya ve dinlence yerlerinin ihtiyacını gidecek olan bir istasyon yapılması amacıyla Burulaş tarafından 2015 yılında bir ihale yapılmıştı. Ancak farklı nedenlerde süreç durmuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında süreci yeniden başlattık ve önemli bir mesafe kat ettik. İnşallah kısa zamanda bu istasyonu bitirip, bölgedeki alışveriş merkezleri, oteller, stadyum ve dinlence yerlerinin bu konuyla ilgili ihtiyacını gidermiş olacağız” dedi.