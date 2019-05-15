Yeni mahalleye 500 metrelik yeni yol açılıyor

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesi Yeni mahallede yeni yol açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin hızla gelişen bölgelerinden biri olan Yeni mahallede her geçen gün yeni yaşam alanları oluşurken, bu doğrultuda hizmet atağı da sürdürülüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, yapımı süren yol çalışmasını yerinde inceledi. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Fevzi Dülger, “İnegöl için çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın talepleri ve şikayetleri doğrultusunda hizmet alanımızı ve kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. Gönülden bağlı olduğumuz bu şehrin her bir noktasında hizmetlerimizle var olmaya çalışırken, dur durak bilmeden çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki cadde ve sokakların daha güzel, ulaşılabilir olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın gündelik hayatını kolaylaştıracak dokunuşlarla İnegöl'ü daha güzel yarınlara hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Çalışma hakkında teknik bilgiler de veren Dülger, “Toplam 500 metre uzunluğunda yeni yol açıyoruz. Yolun sağlam olması için ekiplerimiz tarafından zemin değişimi yapılmaktadır. Bu alanda 3 bin metreküplük hafriyat çalışması ve 10 bin tonluk alt temel malzemesi ile dolgu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede 1 ekskavatör, yükleyici kepçe, greyder ve 10 kamyon ile çalışmalar yürütülmektedir. Burada yürütülen çalışmanın belediyemize yaklaşık maliyeti 150 bin TL'dir. Yaptığımız tüm bu yatırımlar, ilçemizin bugünü ve yarını için büyük önem taşıyor. Şehir estetiğini bozmadan, örnek bir şehir anlayışı ile planlı ve programlı bir şekilde hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.