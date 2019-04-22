Yeni meclisten birlik mesajı

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 31 Mart mahallî idâreler seçimlerinin ardından üyelerle ilk meclis toplantısını yaptı. Mehmet Kanar, hep birlikte bu dönemde yapılacak hizmetlerle güzellikleri çoğaltacaklarını söyledi. Nüfusu 100 bini aşan Mustafakemalpaşa'nın mecliste 31 kişiyle temsil edileceğini kaydeden Başkan Mehmet Kanar, “Geçmiş yıllarda şehrimizde görev yaparak, taş üstüne taş koyan başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Dinamik ve heyecanlı bir kadroyla ilçemize her alanda katkı koymak için yola çıktık. Bursa Büyükşehir ile bütünleşerek, fırsatları koruyarak önemli projeleri hayata geçireceğiz. Ortak akıl ilçenin menfaatlerinde birleşmeli ve bu yönde ilerlemelidir. Bu hassasiyetin bütün meclis üyelerimizde olacağına inanıyor, yeni dönemin hizmet yılı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti Meclis Üyesi Nuray Laçiner, MHP Meclis Üyesi Ahmet Beygirci ve İYİ Parti Meclis Üyesi İsa Söğüt ise grupları adına yaptıkları konuşmalarda, yeni meclisin örnek iş birliği sergileyerek, uyumlu çalışmalarla halkın hizmetinde olacağını dile getirdi.

Toplantıya misafir olarak katılan önceki dönem Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da meclise hitaben yaptığı konuşmada, 5 yıl süreyle görev yapacak olan meclis üyelerine başarılar diledi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü ilk toplantıda, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri, kâtip üyeler ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.