Yeni muhtarlar ilk toplantısını yaptı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde muhtarlar koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Kurumlar arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyonu temin maksadıyla Kaymakam Faik Oktay Sözer başkanlılığında yapılan toplantıya bütün muhtarlar katıldı. Kaymakam Sözer, yeni göreve başlayan muhtarlara başarılar diledi. Toplantıya ayrıca Yüzbaşı Reşit Ulusoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karademir ve Emniyet Müdür Vekili Arif Güral, daire amirleri, kurum müdürleri iştirâk etti.

Toplantının aynı zamanda muhtarların birbirlerini tanıyıp kaynaşmaları açısından yararlı olacağını ifade eden Kaymakam Sözer, muhtarların sıkıntısını ve ihtiyaçlarını belirleyip gidermek için söz verdi.

Mudanya İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız, Sağlıklı Yaşam Merkezi faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, kırsal kesimdeki mahalle muhtarlarından oluşturdukları gezici sağlık tarama ekibine yardımcı olmalarını, halkı bilgilendirerek sağlık taramasına katılmalarını istedi.

Mudanya Nüfus Müdürü Şükrü İsmail Yılmaz, kırsalda kimlik yenime konusunda muhtarların daha faal olmalarını beklerken, Tarım Müdürü Ergün Karadağ, evlerinde köpek besleyenlerin tespit edilerek kuduz aşılarını yaptırmalarını istedi.