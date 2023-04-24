Yeni nesil batarya kampusüne BBP'den destek

Bursa'da TOGG işbirliğinde inşa edilecek Siro Batarya Üretim ve Geliştirme Tesisi'ne Büyük Birlik Partisi'nden destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak ettiği kampusün temel atma töreninde açıklama yapan Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, “Otomobil nerede dediler, fabrika nerede dediler. İşte burada. Şimdi yeni bir atılımla yeni nesil batarya kampusünün temelini atıyoruz. Bu tesisler ve yerli atılımlarla gençlerimiz Avrupa'dan, emperyalistlerden medet ummayacak. Artık gençlerimiz yerli yüksek teknoloji, uzay ve savunma sanayisinde büyük işlere imza atacak” dedi.

Gemlik'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOGG kampüsünün hemen yanında 609 bin metrekarelik alanda batarya tesislerinin temeli atıldı.

Temel atma törenine katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Afatlı, “Bugün özellikle dünya üzerindeki araçlarda kullanılacak batarya fabrikasının temeli atılıyor. Bursamız, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve İslam alemine hayırlı olsun. Birileri fabrika nerede, araç nerede diye sordu. İşte akıllı cihaz da fabrika da burada. Bugün temeli atılacak tesisle Bursa özelinde dünya markası olacak. Bütün dünyanın ve ülkelerde TOGG ve Bursa'da üretilen yeni nesil batarya sistemlerini göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yeni yatırımlar gelecektir” dei.

Büyük Birlik Partisi olarak yerli ve milli yatırımların yanında olduklarını hatırlatan Alfatlı, “Bursa sanayi, tarım, turizm şehri. Sanayicilerimiz, ihracatçılar, yatırımcılarımız başımızın tacı. Dünyanın geldiği noktada Türkiye oyun kurucu ülkeler arasında yerini alacak. Yeni tesisle birlikte kilogram başı ihracatımız artacak. Katma değerli ürünler sayesinde Türkiye dünya sıralamasında farklı bir ligde yer alacak. Yüksek teknoloji yatırımları, yerli savunma ve uzay sanayi yatırımları gençlerimizi heyecanlandırıyor. Artık gençlerimiz, yabancılardan, emperyalistlerden, Türkiye düşmanlarından medet ummayacak. Milli ve yerli olanlardan medet umacaklar. Bugün atılan temel de bu adımlardan bir tanesi” diye konuştu.