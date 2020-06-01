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Yeni normal başladı, Bursa'da trafik kilitlendi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi korona virüsle mücadelede 1 Haziran itibariyle hayat normalleşmeye başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi korona virüsle mücadelede 1 Haziran itibariyle hayat normalleşmeye başladı. Bursa'da da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen esnaf ve çalışanlar toplu taşıma yerine kendi otomobillerini tercih edince Acemler Kavşağı durma noktasına geldi. Bursa İzmir karayolundaki en önemli kesişme noktası olan Acemler Kavşağı günde 210 binden fazla aracın geçişiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araç sayısını sollamıştı.


Bursa'da korona virüs tedbirlerinde uygulanan kısıtlamanın ardından hayat normale döndü. İşe gitmek için toplu ulaşımı kullanmayan Bursalılar kendi araçlarının direksiyonuna geçince trafik adeta durma noktasına geldi. Günde 210 binden fazla aracın geçtiği ve bu özelliğiyle Boğaziçi Köprüsü'nden bile daha yükü olan Acemler Kavşağı'nda trafik adeta durma noktasına geldi.


Hem Mudanya hem de İzmir yönünde Acemler'de kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, vatandaşlar 15-20 dakika gecikmeli de olsa işlerine ulaştılar.

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