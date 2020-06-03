Yeni normalde Osmangazi'de park ve bahçeler tertemiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün azalmasıyla ilçedeki park ve bahçeleri halkın kullanımına hazırlayan Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Virüsün ilk görüldüğü Mart ayından itibaren yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında son 9 günde 663 park ve yeşil alanda periyodik olarak 1 milyon 613 bin 533 metrekarede sulama ile temizlik çalışması yaptı. Ekipler, 30 noktada 214 adet ağaç ve çalı budama çalışması yaparken, 14 noktada 14 bin 097 adet fidan ve çiçek dikti.

Bunun yanı sıra vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için tüm imkanlarını kullanan Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 132 park ile yeşil alanda 282 bin 320 metrekare çim biçme, 34 bin 500 adet ise bitki bakımını üstlendi. 3 noktada 68 bin 395 metrekare alanda kosa ile ot biçen ekipler, çalışmalarını tamamlayana kadar sürdüreceklerini belirtti.