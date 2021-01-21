Yeni sistem ile 30 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2020 yılı çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, Akıllı Rota Optimizasyonu uygulamasının sağladığı faydalara işaret ederek, “Faaliyete geçirdiğimiz Akıllı Rota Optimizasyonu uygulamamız ile ciddi bir araç ve yakıt tasarrufu sağlandı. Eski sistemde haftalık 12 bin 537 km yol yapan araçlarımızın mesafesi haftalık 9 bin 235 kilometreyi düştü. Bu sayede 1 yılda 30 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı” dedi.

Temiz şehir, marka kent İnegöl olgusuna ulaşabilmek adına 7/24 düsturuyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, ortaya koyduğu çalışmalar ile çevre dostu bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Temizlik hususunda pek çok farkındalık çalışması ve yeni yeni uygulamalar hayata geçirilirken, aynı zamanda ciddi tasarruflar da sağlanıyor.

En temiz şehir İnegöl hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Belediye Başkanı Alper Taban, bu alanda önemli çalışmalara imza atan Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2020 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Pandemi sürecinde özellikle ekstra bir gayret sarf etti arkadaşlarımız. Şehrin dezenfekte edilerek toplu kullanım alanlarında riskin azaltılması çalışmalarını da yürüttüler. Aynı zamanda temizlik konusunda hedeflerimiz de var. Temiz şehir, marka kent İnegöl hedefine ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2020 yılında yeni uygulamaları ve hayata geçirdiğini hatırlatarak konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “Temizlik hizmetini kendi personel ve kendi araçlarımızla sağlamaya başladıktan sonra arkadaşlarımız yeni tasarruflar ve bu işin daha doğru şekilde yapılabilmesi adına araştırmalarını sürdürdü. Bu doğrultuda Akıllı Rota Optimizasyonu uygulamasını geliştirdik. Faaliyete geçirdiğimiz Akıllı Rota Optimizasyonu uygulamamız ile ciddi oranda araç ve yakıt tasarrufu da sağladık. Ayrıca tüm araçlarımızın faaliyetlerini bu sayede anlık olarak veri takip merkezimizde araç takip ve kamera sistemi ile izleyebilir duruma geldik. Bu da sistem sayesinde atık ve yakıt miktarlarıyla alakalı sağlıklı veri kaydı yapabilmemizi sağladı. Eski sistemde haftalık 12 bin 537 km yol kat eden araçlarımız, Akıllı Rota Optimizasyonu uygulaması ile haftalık 9 bin 235 km yol kat ederek aynı işi daha verimli şekilde yapabilme seviyesine ulaştı. Akıllı rota optimizasyonu sonrası önemli derecede yakıt tasarrufu da elde edildi. 2019 yılında aynı iş için 485 bin litre yakıt harcanırken, 2020 yılında yeni sistemle beraber aynı işi 455 bin litre yakıt harcayarak yaptık. Yılda 30 bin litre tasarruf sağlanmış oldu.”

Atık zaman verilerine ilişkin de bilgiler paylaşan Başkan Taban, Türkiye ortalamasının 1 dakikada 29 kg atık olduğunu, bu rakamın İnegöl'de 1 dakikada 37 kg atık olarak gerçekleştiğini ifade etti.

24 bin konteynır, 100 bin geri dönüşüm kutusu dağıtılacak

2020 yılında uygulanmaya başlayan münferit konteynır uygulaması hakkında da konuşan Taban, şöyle devam etti:

“2019 Ağustos ayında Kemalpaşa Mahallesi Zadeemin Sokak, Özdevir Sokak ve Zadeemin Çıkmazında başlattığımız bireysel çöp konteynırı pilot uygulamasında alınan verimli sonuçların ardından; 2020 yılında ilk olarak Mesudiye Mahallemizde ve devamında Fatih Mahallemizde bireysel konteynır ve geri dönüşüm kutusu dağıtımı gerçekleştirildi. Mesudiye Mahallesinde 1500 adet bireysel konteynır, 3200 adet geri dönüşüm kutusu dağıtıldı. Fatih Mahallesinde ise 512 adet bireysel konteynır, 1866 adet geri dönüşüm kutusu dağıtıldı. Toplamda 2012 adet bireysel konteynır ve 5066 adet geri dönüşüm kutusu iki mahallemizde dağıtıldı. Tüm merkez mahallelerimizde projeyi hayata geçirmek için gerekli ihalelerimiz yapıldı. Konteynır teminlerinin tamamlanmasının ardından 2021 yılında zaman kaybetmeden konteynır ve geri dönüşüm kutusu dağıtımlarımız sürecek. Proje tamamlandığında şehrimizde toplam 24 bin 312 adet bireysel çöp konteynırı ve 100 bin 891 geri dönüşüm kutusu dağıtılmış olacağız.”

“2020 yılında endüstriyel atıklarla ilgili de bir uygulamamızı hayata geçirmiştik. Katı Atık Aktarma İstasyonumuzun karşısında Endüstriyel Atık Toplama Alanı oluşturduk. 2020'nin son aylarında hizmet veren bu alanda; Ekim ayında 253 bin 850 ton, Kasım ayında 211 bin 390 ton, Aralık ayında 211 bin 910 ton olmak üzere 3 ayda toplam 677 bin 70 ton endüstriyel atığın çevreye atılmadan toplanarak bertaraf edilmesi sağlandı.”

1 yılda 80 bin ton çöp, 9 bin ton geri dönüşüm toplandı

“2020 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında İnegöl'de toplamda 80 bin 921 ton evsel atık toplandı. 7816 ton ile Ağustos ayı en fazla evsel atığın çıktığı ay olurken, Ocak ayı ise 5092 ton ile en az atığın çıktığı ay olarak kayıtlara geçti. Mahalle bazında merkezde Cuma ve Mesudiye Mahalleleri haftalık evsel atık rakamlarında 19 ton sınırının altında kalarak en az çöpün çıktığı mahalleler oldu. Mahmudiye Mahallesi sanayi bölgesi ile Huzur Mahallesi ise 60-85 ton aralığında en fazla çöpün çıktığı bölgeler oldu. 2020 yılında geri dönüşüm olarak da 9 bin 701,83 ton geri dönüşüm toplandı. Bunların yanı sıra 10 ton atık yağ, 226 ton tekstil atığı ve 5 ton elektronik atık toplandı.”

“Pandemi sürecinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz covid-19 salgının başlamasından itibaren şehrin tamamında aralıksız olarak dezenfekte çalışmaları başlattı. Bu süreçte en fazla görev alan birimlerimizden biri Temizlik İşleri Müdürlüğümüz oldu. Okullar, parklar, kamu kurumları, duraklar, camiler gibi toplu kullanım alanları dezenfekte çalışmaları kapsamında 12 Mart 2020 tarihinden itibaren ilaçlandı. Bu süreçte toplam 5129 noktada dezenfekte çalışması yapıldı. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalar halen belirli aralıklarla sürüyor. Çalışma arkadaşlarımız rutin görevlerinin yanı sıra büyük bir özveri göstererek bu süreçte gayret sarf ettiler.”