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Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi

Bursalı dağcı yeni yıla eksi 2 derecede kar banyosu yaparak girdi.


Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a çıkan dağcı Necati Öztürk, her yıl geleneksel hale getirdiği kar banyosunu devam ettirdi. Kar ve temiz havayı fırsat bilip yürüyüşe çıkan Necati Öztürk, beyaza bürünen Uludağ'da karda yürümenin tadını çıkartırken, Tonoz yaylasında eksi 2 derecede kar banyosu yaptı. Çekilen görüntüler izleyenlerin bile üşümesine sebep oluyor. Görüntülerde kara yatıp üzerini karla örten Öztürk, arkadaşlarını da çağırmayı ihmal etmiyor.


Yıllardır dağcılık sporuyla uğraştığını belirten Necati Öztürk, "Bu spor esnasında bir gün kar banyosu yapmak aklıma geldi. Dört beş yıldır kar banyosu yapıyorum. Kar banyosuna başladığımdan beri kışı ağır hastalık geçirmeden atlatıyorum. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum. Deneyin, direnciniz artsın, hastalık görmezsiniz" dedi.

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