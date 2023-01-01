İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yeni yıla kaza yaparak girdiler

Bursa’da otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Bursa'da otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı. Yeni yıla kaza yaparak giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Kaza Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesinde gerçekleşti. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 AC 2409 plakalı otomobil durakta yolcularını indiren belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın tesiriyle otomobilde şoför ağır yaralanırken yan koltuktaki yolcu ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kazada yaralanan 2 yolcu olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.