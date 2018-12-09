Yeni yıla yeni yüzünüzle girin

Daha bakımlı ve daha genç görünmenin kişiye pozitif enerji verdiğini ifade eden uzmanlar, 'Yeni yılda yeni bir ben' diyenlerin şimdiden gerekli işlemlere başlaması gerektiğini söyledi.

Yeni yılda daha alımlı ve güzel görünmek isteyenlere estetik operasyon tavsiye eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, uygulamalar sonrasında iyileşme sürecinin tamamlanması ve daha doğal bir hal alması için en uygun zamanın geldiğini söyledi. Op. Dr. Ufuk Aydın, “Günümüzde güzelleşmek, gençleşmek gibi estetik kaygılarla sağlığı bir arada bulmak isteyen pek çok kişi estetik operasyonlara yöneliyor. İşin psikolojik yönü de var tabii. Geride bırakılan her bir fotoğraf karesine baktığında kişi ‘koskoca yıllar devrilip giderken yaşlanıyorum' diyebiliyor. İşte bu noktada kişi psikolojik olarak kendisini iyi hissetmek, mutsuzluk kaynağı olan sıkıntıyı ortadan kaldırabilmek için arayış içine giriyor. Yılbaşı gelmeden uygulanacak birkaç kombine tedavi ile daha genç ve daha bakımlı görünmek artık mümkün” dedi.

İnsanların estetik açıdan yeni yıl hazırlıklarına erken başladığını ekleyen Aydın, uygulamaların yaş gruplarına göre farklılık gösterdiğini söyledi. Op. Dr. Ufuk Aydın, “İçinde bulunduğumuz dönem ve gelecek yıllar her konuda olduğu gibi estetik konusunda da doğal olanı tercih etmeyi sunuyor. Estetik operasyon geçirdim diye kendini gösteren bir yüz veya vücut tamamıyla demode olmuştur. Genç yaş grubunu oluşturan 18-35 yaş arası grup ağırlıklı olarak daha çekici ve alımlı olabilmek adına burun, kulak, vücut, saç ekimi ve meme büyütme estetiğini tercih ediyor. Orta yaş grubu dediğimiz 35-45 yaş arası ise, ihtiyaçları dahilindeki estetik ameliyatlardan ziyade lazerle cilt gençleştirme, altın iğne, somon DNA, botoks, dolgu gibi medikal estetik uygulamalara yöneliyor” diye konuştu.