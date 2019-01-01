Yeni yılda onları yalnız bırakmadılar

2018 yılının son dakikalarında İnegöl protokolü zabıta, jandarma, polis, itfaiye ve hastane personelini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Görücü yeni yılın huzur ve barış içerisinde geçirilmesi temennisinde bulundu. Görücü, iki askere kendi elleriyle baklava yedirdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, görevi başında olan personele yeni yıl dileklerini iletti.