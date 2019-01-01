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Yeni yılın ilk sabah namazında Ulu Cami doldu taştı

Bursa’da Ulu Cami, yeni yılın ilk sabah namazında binlerce kişiyi ağırladı.

Bursa'da Ulu Cami, yeni yılın ilk sabah namazında binlerce kişiyi ağırladı. Ulu Camiye sığmayan cemaat, soğuğa aldırış etmeden sabah namazını bahçede kıldı.


Mübarek gün ve gecelerde dolup taşan Ulu Cami, yeni yılın ilk sabah namazında da binlerce kişiyi ağırladı. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen binlerce kişi, yeni yılın ilk sabah namazını kılmak için seher vakti Ulu Cami'ye akın etti. Camiye sığmayanlar bahçede saf tuttu. Atatürk Caddesi sabah namazına gelen vatandaşların araçlardan dolayı kapanma noktasına gelirken, namaz sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

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