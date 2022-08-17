Yenidoğan doğalgaza kavuşuyor

Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde doğalgaz bulunmayan sokaklar doğalgaza kavuşuyor.

Gürsu Belediyesi ve Bursagaz yetkililerinin geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerinin ardından, Ağustos ayında doğalgaz çalışması başlatılacağı yönünde verilen söz tutularak, Yenidoğan Mahallesi'nde ana arterlerin dışındaki ara sokaklarda da doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları meclis üyeleriyle birlikte inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Geçtiğimiz günlerde, Bursagaz yetkilileriyle yaptığımız görüşme sonrasında, Ağustos ayında çalışma başlatılacağı müjdesini verdiğimiz doğalgaz altyapı çalışmalarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın huzuru ve ilçemize hizmet getirmenin şevkiyle, inşallah Gürsu'muza çok daha güzel hizmetler yapmak için gece gündüz demeden, ilk günkü heyecan ve güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize kazandırdığımız her hizmet sonraki hizmetlerimizin motivasyonu olarak yeniden güç toplamamızı sağlıyor. Yenidoğan Mahallemiz'in ihtiyacı olan sokaklarını doğalgaza kavuşturuyor olmamızın mutluluğu da ilçemize kazandıracağımız diğer yatırımlar için verdiğimiz mücadelelerin en büyük motivasyon kaynaklarından biri oldu” dedi.

“2019 seçim döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktığımız bu yolda verdiğimiz sözleri, Gürsu'muzun gelişimini sağlama yolunda belirlediğimiz hedefleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Başkan Işık, “Gürsu'muza bu hizmeti kazandırmamızda, vatandaşın mağdur olmaması için yeni yasal düzenlemelerle yolumuzu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, vatandaşlarımızın doğalgaz taleplerini ileterek sürece katkı sağlayan AK Parti İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan ve milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a, Bursagaz yetkililerine, AK Parti Gürsu İlçe Teşkilatımıza, kurum temsilcilerimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yenidoğan Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.