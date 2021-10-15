Yenilmez kahramanların kılıçları böyle yapılıyor

Çok tutulan tarihî dizilerdeki kahramanların kullandığı kılıçlar Bursa'da yapılıyor. Kaliteli çelikten imâl edilen Osmanlı kılıçları, zarafetleri ve sağlamlıklarıyla göz kamaştırıyor. Aralarında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerindeki Bamsı Beyrek karakterinin de kullandığı kılıçlara isteyen herkes 900 lira vererek sahip olabiliyor.

Bursa'da, 61 yaşındaki kılıç ve bıçak ustası Burhan Kurnaz, Zafer Mahallesi'nde bulunan atölyesinde 50 yıldır kılıç imal ediyor. Haşim İşcan Caddesi'ndeki dükkânında ise imâl ettiği kılıçları satıyor. Tarihî dizilerin kılıçlarını ustalıkla imâl eden Burhan Kurnaz'ın ürünleri baş rol oyuncularının elinden düşmüyor. Tarihî kılıçlar, filmlerde savaş sahnelerinde kullanılmalarının yanı sıra, meraklıları tarafından ev ve işyerlerinde aksesuar olarak da kullanılıyor.

Bamsı Beyrek karakterine bile kılıç gönderdiğini belirten Bursalı zanaatkâr Burhan Kurnaz, ''Kılıçları tamamen kendim el işçiliği ile yapıyoruz. Önce çeliği kesiyor, sonra çekiçle dövüp şekil veriyoruz. Daha sonra suyunu veriyoruz. Son aşamada ise kılıcı parlatıp gösterişli bir hâle getiriyoruz. Kabzalarını ve namlularını aslına uygun yapıyoruz. Son derece zarif ve gösterişli oluyor. Namlularına lazerle tarihî kılıçların üzerindeki ayet-i kerime ve yazıları yazıyoruz. Aracı vasıtasıyla gönderdiğimiz kılıçlar Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizilerindeki Bamsı Beyrek karakterine de gitti. Son yaptığımız kılıç ise Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı isimli diziye gitti. Bundan büyük zevk alıyoruz. Kılıçlarımızın tarihî filmlerde kullanılması bizi sevindiriyor. Ayrıca Bursa'nın da tanıtımına katkıda bulunuyoruz" dedi.

Yaptıkları kılıçların isimlerinin "Zülfikâr", "Bamsı" ve "Osmanlı" olduğunu anlatan Burhan Kurnaz, "Kılıç meraklısı vatandaşlar ise evlerine ve iş yerlerine en çok Hazreti Ali'nin Zülfikâr'ına benzetmeye çalıştığım kılıcı sipariş ediyorlar. Bütün kılıçları 900 liradan satıyorum. Kılıçları paslanmaz ve birinci kalite çelikten imâl ediyorum. Ağaç, koç ve geyik boynuzundan sap kullanıyorum'' diye konuştu.