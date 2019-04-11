Yenişehir Belediye Başkanı Aydın'dan Dündar'a ziyaret

Yenişehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Davut Aydın, Osmangazi'de yeniden göreve seçilen Başkan Mustafa Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart mahallî seçimlerinde aldığı sonuçla ustalık dönemine seçilen Başkan Mustafa Dündar, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve meclis üyelerini makamında ağırladı. Kendisine hayırlı olsun temennisinde bulunan misafirlerine teşekkür eden Dündar, cumhur ittifakı olarak Bursa'nın bütün bölgelerine birlik, beraberliği getireceklerini belirtti. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a görevinde başarılar dileyen Dündar, “Belediyecilik hayırlı bir hizmettir. Çünkü vatandaşımız devlet olarak karşısında belediyeyi bilir. Bizler, köprü vazifesi görüyor ve gönüllere dokunuyoruz. Yaptığımız işler ile 5 yılın sonunda kantara çıkarak, vatandaşımızın takdirini alıyoruz. Rabbim bizlere daha güzel işler yapmayı nasip etsin” dedi.

Davut Aydın da Osmangazi'nin yürütülen çalışmalar ile hızla geliştiğine dikkat çekerek, “Başkanımızın Bursa'ya kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, hepimizin kalbinde taht kurdu. Gittiğim her yerde müzenin büyüsünü anlatıyor ve ziyaret etmelerini söylüyorum. İnşallah bizler de Yenişehir'e önemli projeler kazandıracağız” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Aydın, ziyarette Başkan Dündar'a İznik çinisi vazo hediye etti.