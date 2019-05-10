Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın iftarını öğrencilerle açtı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulunda okuyan üniversite öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu. Meslek Yüksek Okulunun yemekhanesinde verilen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu ile birlikte katılan Başkan Aydın, yemek sırasında öğrencilerle sohbet ederek, "Ailelerinden uzakta, ilçemizde okuyan geleceğimiz buradaki ailesi bizleriz. Bugünkü iftarımızı ailelerinden, annesinden, babasından uzak olan, Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulunda öğrenci kardeşlerimizle beraber açtık. Ramazanın İslam âleminin, tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Rabbim niyetlerimizi kabul ve makbul eylesin” ifadesinde bulundu.