Yenişehir Belediyesi her zaman yanlarında

Yenişehir Belediyesi, ramazan öncesi ve ramazan ayında da gıda ve yemek yardımlarına devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Ramazan ile ilgili projemiz yok, bizim her zaman projemiz var. Ramazanla ilgili yaptığımız işler olarak, ramazan sokağını açtık. Talep doğrultusunda 42 adet dükkan kurduk. Şuan da arkadaşlar çalışmalarına devam ediyorlar. Evlerde kalan 150 üniversite öğrencisine üniversitede iftar yemeği veriyoruz. Öğrenciler bizim yurtlarımızda kalmıyor olsalar bile Yenişehir'de misafirlerimizdir” diye konuştu.

Aydın, “Ramazan öncesinde yemek gönderdiğimiz 200 belirli aileye üç öğün yemek göndermeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra tespit ettiğimiz 120 aileye sadece ramazan için iftarlık olarak yemek gönderiyoruz” dedi.