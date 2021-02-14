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Yenişehir Belediyesi kapanan yolları açmak için sahada

Bursa Yenişehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçeye bağlı köy yollarının kar yağışından dolayı kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa Yenişehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçeye bağlı köy yollarının kar yağışından dolayı kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizde 61 köy 10 mahalle bulunuyor şu ana kadar yağan yoğun kar yağışı sonrasında Kirazlıyayla, Kızılhisar, Mecidiye, Aydoğdu ile Beypınar köylerimizin yolları kısa süreli olarak kapanmış olup ekiplerimizin müdahalesi sonucunda yollarımız tekrar hizmete açılmıştır. Belediyemize bağlı ekiplerimiz 24 saat görevleri başındalar. Vatandaşlarımız bu konudaki sorunlarını 153 nolu telefon hattımızı arayarak iletebilirler" diye konuştu.

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