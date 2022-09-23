Yenişehir Belediyesi okullara tenis masası dağıttı

Öğrencilerin boş zamanlarında spor yaparak vakit geçirebilmeleri okullara tenis masası dağıtıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yolören İlkokulu ve Ortaokulu, Koyunhisar İlkokulu ve Ortaokulu, Söylemiş Ortaokulu, Orhaniye İlkokulu, Terziler İlkokulu ve Köprühisar Ortaokulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz boş zamanlarında spor yaparak vakit geçirebilmeleri için okullarımıza tenis masası dağıtımında bulunduk. Öğrencilerimiz; sporun en güzel dallarından olan masa tenisiyle zinde ve dinamik bedenlere sahip olacaklar” dedi.