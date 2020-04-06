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Yenişehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Yenişehir Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.


Korona virüs sebebiyle insanların dışarı çıkmasının azalması ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Yenişehir Belediyesi yetişti.


Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Korona virüsü salgınına karşı aldığımız tedbirler aralıksız devam ederken can dostlarımız için besleme periyotlarımızı arttırdık. Her gün ilçemizin çeşitli yerlerinde bulunan besleme noktalarına mama bırakıyoruz. İlçemizde aç ve açıkta hiçbir canlı kalmayacak” diye konuştu.

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