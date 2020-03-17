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Yenişehir Belediyesinde görev değişiklikleri

Yenişehir Belediyesinde görev yapan müdürlerin yerleri değişirken, yeni birimlere müdür tayinleri yapıldı.


İki kişi başkan yardımcılığı görevine tayin edildi. Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ise Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Zabıta Müdürü olarak görev yapan Orhan Çalışkan Yazı işleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Pınar Ayşe Ercan İnsan Kaynakları Müdürü, Tafil Sönmez Sosyal Yardım İşler Hizmetleri Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toraman Strateji Geliştirme Müdürü, Volkan Şenarya İşletme Müdürü oldu. Sosyal Yardım İşler Hizmetleri Müdürü olarak atanan Tafil Sönmez ve Temizlik İşleri Müdürü Erdoğan Çetin Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerine tayin edildi.

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