Yenişehir Belediyesi'nden eğitime destek

Lise son sınıf öğrencisi ve mezun olmak üzere 50 öğrencinin kayıt yaptırdığı ücretsiz kursta, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü Halk Eğitim Merkezinde, Yenişehir İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü H. Kemal Yılmaz'ın iştirakiyle ilk derslere başlandı.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ücretsiz kursa, geçen yıl başarı oranının yüksek olması sebebiyle bu yıl talebin daha yüksek olduğunu ifade eden Ayaz, her konuda olduğu gibi düzenlenen kurs konusunda da verdikleri lojistik destek için Aydın'a teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Belediye Başkanı Davut Aydın ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında “İlçemizde düzenlenen kursa devam eden öğrencilerin azim ve kararlılığı, eğitimcilerin ve bizlerin desteği sayesinde kursumuz çok önemli bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz sezon 43 öğrencinin barajın altında kalan puanları kursla birlikte artarak 41 öğrenci tercih yapma hakkı kazandı. İlk 10 bin, 20 bin ve 50 bin kategorilerine yükselen birer öğrencimiz olmakla birlikte, ilk 100 bin kategorisine giren 7 öğrencimiz oldu. 43 öğrenciden 41 kişi lisans ve ön lisans programlarına yerleştirildi. Öğretmenlerimizin çok büyük destekleri, öğrencilerimizin de azimli çalışmaları bizleri gururlandırmıştır. Bu yıl o başarıyı görerek sizler de buraya gelip kursumuza kayıt yaptırdınız. Bu da demek oluyor ki kursun devamlılığı sizlerin çaba ve çalışmalarına bağlıdır, sizler ne kadar çalışır, yüksek puanlar alırsanız arkanızdan gelecek nesle de yol açmış olursunuz. Sizden sonra gelecek kardeşlerinize, sizler umut olacaksınız. Başarı sizin, başarısızlık bizim olur, siz başarırsanız kurslarımızın devamlılığı olur. Bizler daima sizin gelişiminizi takip edeceğiz, üniversiteyi kazandığınızda desteklerimiz devam edecek. Bu iş gönül işi, Allah yardımcınız olsun, başarılar diliyorum” dedi.