Yenişehir Belediyesi'nden ücretsiz yaz spor okulları

Yenişehir Belediyesi Spor Hizmetleri İşletme Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyespor tarafından 6-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yaz spor okulları organize edilecek. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yıl boyunca derslerine çalışan öğrencilerimize belediyemiz dop dolu bir yaz tatili programı hazırladı. Söz verdiğimiz gibi ücretsiz yaz okulları başlıyor. 17 Haziran tarihinde başlayacak sportif programlar, kurslar ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor. 2019 yaz spor okulu kayıtları İlçe Stadyumunda alınmaya başladı. Geleceğimiz olan yavrularımızın hayata her anlamda daha güçlü, sağlıklı ve mutlu hazırlanmaları için spor yapmak en doğal haklarıdır. Buradan ailelerimize seslenmek istiyorum, çocuklarınızı spora yönlendirmek sizden, kurslar bizden” dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacak olan programlar için başvuruların Yenişehir İlçe Stadyumuna yapılacağı bildirildi.