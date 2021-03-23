Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Bilecik yolunda bir beton mikseri kayganlaşan yolda devrildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Bilecik yolunda bir beton mikseri kayganlaşan yolda devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza sebebiyle Bursa-Bilecik yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
Kaza, Yenişehir-Bilecik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Y. idaresindeki 27 ACJ 605 plakalı beton mikseri, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada araç sürücüsü Seyit Y. yaralanırken, Yenişehir-Bilecik Yolu ulaşıma kapandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, uzun araç kuyrukları oluşan yol, mikserin kaldırılmasıyla açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.