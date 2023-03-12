İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yenişehir-Bilecik yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


H.K. (22) kontrolündeki 16 APN 963 plakalı otomobil, Yenişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeyken, İncirli Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.B. (55) kontrolündeki 09 AS 903 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu H.K. hayatını kaybederken, M.B. ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan D.İ. (24) ve A.P. (60) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.