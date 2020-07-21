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Yenişehir birincisine Başkan Aydın'dan tablet

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) Yenişehir birincisi Muhammed Yılgın’ı makamında ağırlayarak kendisine tablet hediye etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Yenişehir birincisi Muhammed Yılgın'ı makamında ağırlayarak kendisine tablet hediye etti.


Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul bölümü öğrencisi Muhammed kardeşimiz ilçemizin gururudur. Yenişehir birincisi, Türkiye'de ise ilk 5 bine giren sevgili kardeşimiz Muhammed'i yürekten tebrik ediyorum. Ailesine ve Yusuf Ateş Anadolu Lisesi Ortaokul bölümü yöneticileri ile öğretmenlerine de teşekkür etmek gerekiyor. Başarılı, ülkesine, milletine, bayrağına, inançlarına sıkı sıkıya bağlı bireylerin yetiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” dedi.

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