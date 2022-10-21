Yenişehir çarşısına konfor geliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki tarihi çarşılarda uygulanan estetik çatı kaplamalarının bir benzerini Yenişehir ilçesinin tarihi Balibey Çarşısı'nda hayata geçiriyor.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan çevreye, altyapıdan tarihi kültürel mirasa kadar ilçelerde de yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Yenişehir ilçesine değer katacak bir proje daha, ilçe merkezindeki tarihi Balibey Çarşısı'nda uygulanıyor. Bursa'daki tarihi çarşılarında yapılan estetik çatı kaplamanın bir benzeri, Yenişehir'in tarihi çarşısını oluşturan Ahmet Efendi, Arasta ve Kasaplar sokaklarında da uygulanıyor. Çalışmaların yüzde 90 oranında tamamlandığı proje çervesinde çarşı estetik görünüm kazanırken, vatandaşlar yaz-kış konforlu bir ortamda alışveriş yapma imkanına kavuşuyor.

Tarihi çarşı canlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile birlikte tarihi çarşıyı gezip, hem çalışmaları inceledi hem de esnafla sohbet etti. Yenişehir çarşısındaki çalışmaların müteahhit kaynaklı problemler nedeniyle geciktiğini hatırlatan Başkan Aktaş, yüklenicide değişim yapmak zorunda kaldıklarını ve çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Bursa Uzun Çarşı'daki çatılar nasıl örtülü ise Yenişehir çarşısının da öyle olacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Ahmet Efendi, Arasta ve Kasaplar sokaklarını kapsayan çarşımızın üzerini kapsayan işler yüzde 85-90 oranında tamamlandı. İstiklal Caddesi üzerinde de bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Burası Yenişehir'in en can alıcı noktalarından bir tanesi. Eğer esnafımız kendi yaptıkları iş ve işlemlerle alakalı revizyon yaparlarsa, burada canlılık ortaya çıkar. Sonrasında ilçe belediyemiz, esnafımızla birlikte, ışıklandırma uygulaması gibi burayı daha çekici hale getirme noktasında muhakkak değerlendirme yapacaklardır. Burası, esnafın da ticari anlamda daha memnun olduğu bir lokasyon olacak. Yaz kış konforlu alışveriş yapılsın, insanlar rahat dolaşsın, özellikle hanımefendiler gezerken rahat gezsinler diye, zemin çalışması ve üst örtüsüyle güzel bir ortam ortaya çıkarıldı. Hayırlı olsun” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da ilçe merkezine değer katacak çalışma nedeniyle Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Özellikle kış aylarında zaman zaman yağmur sularının dükkanlara girmesinden şikayet eden bölge esnafı, çalışma ile çarşının konforlu hale geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.