Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından dört ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonrası yapılan operasyonda, 3 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı. Yapılan operasyonda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Adliye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı.