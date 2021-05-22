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Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Son aylarda yaptığı başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği başarılı bir operasyona daha imza attı.


Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından dört ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonrası yapılan operasyonda, 3 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı. Yapılan operasyonda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Adliye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı.

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