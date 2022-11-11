Yenişehir Havaalanından eylül ayında 8 bin 643 kişi uçtu

Havaalanından eylül ayında 8 bin 643 kişi uçtu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanının 2022 yılı Eylül ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Bursa Yenişehir Havalimanında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 8 bin 366, dış hat yolcu trafiği 277, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 183 ton oldu.

Buna göre; Bursa Yenişehir Havalimanında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 8 bin 366, dış hat yolcu trafiği 277 oldu. Böylece, eylülde toplam 8 bin 643 yolcuya hizmet verildi. Eylül ayında Bursa Yenişehir Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2 bin 241, dış hatlarda 29 olmak üzere toplamda 2 bin 270'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise eylül ayında toplamda 183 ton oldu.

9 aylık (ocak-eylül) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanında yolcu trafiği 85 bin 420, uçak trafiği 13 bin 784, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 133 ton olarak gerçekleşti.