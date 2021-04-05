İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenişehir hızlı treni saatte 200 kilometre hıza çıkacak

Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasına saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı yapılıyor.


50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmaneli'nin çalışmalarına başlandığı, Gölbaşı-Yenişehir hattında alt yapı inşaatında yüzde 74,8 ilerleme sağlandığı açıklandı.


Bursa ziyaretinde konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmaları devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki ilk kesim olan Bursa-Gölbaşı-Yenişehir hattında alt yapı yapım çalışmalarında yüzde 74,8 ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmaneli'nin de çalışmaları başladı. İnşa etmek ve ihya etmek bizim işimiz. Çünkü biz bu vatana ve bu millete sevdalıyız. Başarımızın sürekliliği için ülkemizin ve Bursa'nın bugüne kadar kazandıklarını en doğru ve en etkili şekilde halkımıza anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.