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Yenişehir Kent Konseyi genel kurulu yapıldı

Yenişehir Kent Konseyi’nin genel kurul toplantısı yapıldı.

Yenişehir Kent Konseyi'nin genel kurul toplantısı yapıldı.


Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde yapılan genel kurula Belediye Başkanı Davut Aydın, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK ve temsilcileri, siyasi parti başkanları, daire amirleri, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı. Yenişehir Kent Konseyi Başkanlığı'na Davut Aydın seçildi. Genel kurulda yürütme kurulu ve üye seçimleri de yapıldı.


Aydın, çok ortaklı ve çok aktörlü anlayışla ilçeyi yönetmek için fikir ve projeler üreteceklerini söyledi.

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