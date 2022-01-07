İhlas Haber Ajansı

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Yenişehir kent meydanı ihaleye çıkıyor

Yenişehir Belediyesi tarafından 14 bin metrekarelik alana yapılacak olan kent meydanı ihaleye çıkıyor.


İçerisinde yürüyüş yolları, amfi tiyatro havuzun olacağı kent meydanı ilçeye ayrı bir değer katacak. Belediye Başkanı Davut Aydın, "Kent meydanı projesinin ihalesine bugün çıkıyoruz. Halkımızın hizmetine güzel bir proje sunacağız. Bir ilçeye, beldeye gittiğimizde, o beldenin merkezi güzelse, diğer yerlerinin de güzel olduğunu gösteren bir proje olacak. İnsanların nefes alabileceği, yeşilin bol olduğu bir park yapacağız. 14 bin metre karelik bir alan. Buranın 8250 metre karesi yeşil alan olarak kalacak. Yürüyüş yolları, amfi tiyatro ve havuzumuz var. İnşallah en kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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