Yenişehir köylerinde yollar ulaşıma açıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı 61 köy yolunun yüzde 95'inde yollar ulaşıma açılırken sadece iki köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi, tuzlama ve yol açma ekipleriyle ilçenin tamamında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı boyunca herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına personeller 24 saat görev başında çalışmalarına devam ediyor. İlçeye bağlı 61 kırsal mahallede kapalı olan köy yollarının yüzde 95 'i açılırken sadece Kıplepınar ve Kirazlıyayla köy yollarının ulaşıma şuan için kapalı olduğu ekiplerin yolları açmak için çalıştığı bildirildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ulaşıma kapalı iki köye giderek çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlar ile bir araya geldi.