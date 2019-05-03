Yenişehir küçükbaş hayvancılık fuarının gözdesi oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki hayvan üreticilerinin getirdiği hayvanlar Ankara'da düzenlenen küçükbaş hayvan fuarının gözdesi oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen İç Anadolu Tarım, Tarım Ekipmanları ve Hayvancılık Fuarına Bursa Yenişehirli hayvan üreticileri damga vurdu. Yenişehirli küçükbaş hayvan üreticileri Kemal Çığırdan ve Kürşat Kaplan'ın fuara getirdikleri hayvan ırklarını fuarda gören üreticiler, ”Bugüne kadar fuarlarda sadece maket oluyordu. Bu kaliteli ırkları fuarda görme fırsatı bizlere sunan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Fuarın isminde hayvancılık geçmesine rağmen 150 stantta sadece Yenişehir'den gelen hayvanlar vardı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dediler.

Yenişehirli Küçükbaş hayvan üreticisi Kemal Çığırdan, “Fuarda tek hayvan getiren bizdik. İnsanlar sadece isim ya da resimlerini gördükleri çoğu koyun ırklarını fuarlarda göremiyorlar. İnşallah hazırlığını yaptığımız Yenişehir'de yapacağımız hayvancılık fuarı bu konuda Türkiye'nin en detaylı profesyonel küçükbaş hayvancılık fuarı olur” diye konuştu.

150 firmanın iştirak ettiği fuar 5 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.