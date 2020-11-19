Yenişehir meyve ve sebze ticaretinin merkezi olacak

Aydın, “İlçemizin tarım markasını geliştirmek, kalitesi tartışılmaz olan ürünlerimizin; depolama, pazarlama ve ihracat başta olmak üzere daha doğru pazarlara satışıyla ilgili atılımlar yapmak, sağlık koşullarına uygun olarak pazara çıkmasını sağlamak adına “Yenişehir Soğuk Hava Deposu, Paketleme ve İşleme Tesisi” için ilk adımları attık. İlçe Kaymakamımız Suat Seyitoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Bilal Tunç ve Kurum Temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayii Odası Meclis Başkanvekili ve Dış Ticaret Başkanı Murat Beyazıt, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Sorumlusu Dinçer Akyel, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, kamu kurum temsilcileri ve tarım sektörünün önde gelen yatırımcıları ile bir araya geldik. Maksadımız ilçemizdeki tarım ürünlerinin katma değerini arttırmak, piyasanın dengesiz olduğu dönemleri zararsız atlatılabilmesi, çiftçimizi korumak zarar görmesini engellemek, ticaret üssü yapmak, tarım tekniklerini geliştirmek ve dünyaya açılan bir ticaret kapısı oluşturmaktır. Çıktığımız bu yolda çalışmalarımıza başladık. Bu doğrultuda Yenişehir meyve, sebze işleme ve soğuk hava tesisi ile tarımda ticaret üssü olacak” dedi.