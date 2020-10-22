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Yenişehir Polisi'nden başarılı operasyon

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.


Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi.


Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı fiziki takip sonucunda Ş.B ve V.Ö isimli vatandaşların evinde yapılan aramada esrar bonzai ve metamfetamin ele geçildi.


Gözaltına alınan zanlılardan Ş.B tutuklanırken, V.Ö isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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