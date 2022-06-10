Yenişehir Sağlıklı Hayat Merkezi açılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafında Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılan Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Temmuz ayı içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye başlıyor.

Avrupa standartlarında olan vatandaşların rahatı için bütün detayların düşünüldüğü Sağlıklı Hayat Merkezi içerisinde birçok poliklinik hizmet verecek.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, “Bursa İl Sağlık Müdürümüz Fevzi Yavuzyılmaz ile birlikte Yenişehir'de Sağlık Bakanlığımız tarafından tamamlanan Sağlıklı Hayat Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binasını inceledik. Temmuz ayı içersinde ilçe halkımıza hizmet verecek olan Sağlıklı hayat Merkezimizin bünyesinde Beslenme Danışmanlığı, Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) Danışmanlığı, Ruh Sağlığı Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı, Okul taramaları işitme tarama ve görme tarama poliklinikleri, Tıbbi Hizmetler, İdari Hizmetler toplantı salonu yer alacak” diye konuştu.

Başkan Hatipoğlu, “Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM); sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. SHM'ler, toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir. Emeği geçen Bursa İl Sağlık Müdürümüz Fevzi Yavuzyılmaz'a önceki dönem İl Sağlık Müdürümüz Özcan Akan'a Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Dr.Enver Ünal'a şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.