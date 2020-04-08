İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenişehir zabıtası önlemlerini arttırdı

Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri başta pazarlar olmak üzere korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı.


Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı Yenişehir Belediyesi de önlemlerini arttırdı. Pazarcı esnafı olmak üzere bütün vatandaşları uyarın ekipler, tedbiri alınması gereken yerleri de denetlemesini sürdürdü. Pazar tezgahlarının ara mesafesinin 3 metre olmasına da dikkat eden zabıta, uygun olmayan pazarcılara uyarılarda bulundu. Ayrıca alışveriş yapan Yenişehir halkına da maske ve eldiven dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.