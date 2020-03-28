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Yenişehir'de caminin temel kazımı başladı

Yenişehir Kurtuluş Mahallesi’nde cami inşaatının temel kazımı başladı.

Yenişehir Kurtuluş Mahallesi'nde cami inşaatının temel kazımı başladı.


Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yeni yapılacak caminin temelleri atıldı. Temel kazma törenine Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve davetliler katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İçinde bulunduğumuz bu zor günler geçecektir. Allah'ın izniyle salgının önüne geçildiğinde camilerimiz açılacak, ibadetler huzur içerisinde eda edilecektir. Yeter ki bizler tedbirlerimizi alalım ve kurallara dikkatle uyalım. Bu mübarek günde Allah cami inşaatımızı hayırlara vesile eylesin" dedi.


Konuşmaların ardından cami inşaatı temel kazı çalışmasına dualarla başlandı.

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