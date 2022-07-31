Yenişehir'de çayır tırtılı zararlısına anında müdahale ile ekonomiye 300 milyon TL kazandırıldı

Bursa'da söz konusu zararlıyla vakit kaybetmeden kiraladıkları iki dronla havadan ilaçlama yaparak ilk mücadeleyi başlatıp tamamlayan belediye olduklarını vurgulayan Başkan Davut Aydın, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerin sonucunu da paylaştı. Tarım arazilerindeki incelemelere göre ilçe genelinde ekili 65 bin dönüm ayçiçeği tarlasından sadece 2 bin dönümünün zarar gördüğünü belirten Başkan Davut Aydın, “Tarımsal üretimiyle bölgesinin yıldızı olan ilçemizde tam da ilaçlamayı başlattığımız anda söz konusu zararlının yonca ve sebze ekili arazileri de istila etmeye başladığını fark ettik. Yapılan yerinde müdahaleyle bu yıl hasat değeri 300 milyon TL olan ürünümüzü kurtararak, çiftçimizin yüzünü güldürmüş olduk” dedi.

Tarımda dijitalleşeceğiz

İklim değişikliği ve küresel gıda arzındaki daralmayı dikkate alarak tarımsal faaliyetlerde yeni ve akıllı teknolojilerden istifade etmek amacıyla Yenişehir Belediyesi tarımda dijitalleşme amaçladıklarını söyleyen Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi vatan sevgisinin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir. Evet kiraladığımız iki dron ve ilaç alımıyla sorunu çözdük ama çiftçimizin yanında daha güçlü olabilmek adına Yenişehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Hizmetleri Müdürlüğü'müz bünyesinde akıllı tarım uygulamalarına yönelik neler yapabileceğimizi, benzer mücadelelerde başka hangi tekniklerden faydalanabileceğimizi de masaya yatırdık. Amacımız teknolojiyle geleneksel tarım uygulamalarını buluşturmak ve çiftçimize öncülük yapmak.”

"Kamuoyuyla paylaşacağız"

Bugüne kadar 'Üretken Belediyecilik' ilkesinin bir gereği olarak Osmanlı Devleti'nin banisi Osman Gazi'nin kurduğu Yenişehir'de ısrarla kooperatifçiliğin üzerinde durduklarını anlatan Başkan Davut Aydın, “Çiftçimizi ve yetiştiricimizi mutlu etmek üretimin önündeki bütün engelleri kaldırmak adına birçok çalışmaya imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'ın başkanlığını yürüttüğü Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin de imkanlarından istifade ederek dijital toprak analiz cihazından arpacık soğan eleme makinasına, boylama aparatından süt soğutma tanklarına, salça makinesine birçok makine ve ekipmanı çiftçimizin ve yetiştiricimizin ortak kullanımına sunduk. Yine tarla yollarının açılmasından mera ıslah ve bakım çalışmalarına varana kadar birçok tarımsal altyapı çalışması gerçekleştirdik. Yeter mi? Yetmez. Çünkü biz çiftçi dostu bir belediyeyiz ve çiftçimiz gülünce biz de gülüyoruz. O yüzden şimdi yeni çalışmalara, projelere hazırlanıyoruz ve bunlardan birkaçını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.