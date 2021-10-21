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Yenişehir'de her okula engelli rampası yapıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde engelli öğrenciler için her okula engelli rampası ve lavabolar yapılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde engelli öğrenciler için her okula engelli rampası ve lavabolar yapılıyor.


Engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için Yenişehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda, okulda okuyan bir öğrenci için engelli rampası ve lavabosu yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Göreve geldiğimiz günden beri eğitim ile ilgili gelen talepleri geri çevirmiyor, elimizdeki imkânları kullanıyoruz. Biz sadece aracıyız, bu imkân bize verildi. Her şey eğitim ile başlar. Okullarımızla birlikte öğretmen ve velilerimizle hareket ediyoruz. Kaymakamımız ile istişare ediyoruz. Engelli kardeşlerimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bütün okullarımıza engelli rampası yapıyoruz, en son Köprühisar Mahallemizde bir tane engelli öğrencimiz vardı. Onun için okula engelli rampasını ve engelli lavabosunu yaptık. Bunlar bizim vatandaş ve idareci olarak görevimiz. Biz bunları görmek zorundayız. Hepimiz birer engelli adayıyız” diye konuştu.

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