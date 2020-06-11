Yenişehir'de kanallar temizleniyor, modern şehir ortaya çıkıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan kanallarda dere ıslah çalışmaları başladı.

İlçe merkezinde çalışmalarını hızlandıran Yenişehir Belediyesi dere ıslah çalışmalarını hayata geçirdi Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Söz verdiğimiz gibi ilçemiz kanallarında dere ıslah projemiz vardı. Öncelikle temizliğini yapıyoruz daha sonra da yürüyüş yollarını ve ağaçlandırmalarını yapacağız. Bugün stadyumun yanındaki İnegöl yolundan Kozdere yoluna bağlanan kanalın temizliğini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yürüyüş yolu ve ağaçlandırması başlayacak” diye konuştu.

Başkan Aydın, “ Buradan sonra da şu andaki mevcut olan hastanemizin yanında olan dere temizlenecek. Orada da aynı çalışmayı yapacağız. Biz verdiğimiz sözleri 5 yıllık görev süremizin içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Halkımızın iyi şeylere layık olduğunu söyledik. Bugün kanalımızın ıslah ve temizliği yapılıyor. İnşallah ilerleyen günlerde Yenişehir'de güzel hizmetler olacaktır. Yenişehir'e verdiğimiz sözleri tutmanın heyecanını yaşıyoruz. Yenişehir'e gelen bir vatandaşımız, dışarıdan gelen misafirimiz her gün Yenişehir'i farklı görecektir” dedi.