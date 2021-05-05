Yenişehir'de kapanma döneminde yol çalışmaları hızlandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belediye ekipleri tam kapanma dönemini fırsata çevirip, ilçede yol parke taşı ve tretuar çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi ilçeye bağlı 100.Yıl Mahallesinde çalışmalarını hızlandırırken, Belediye Başkanı Davut Aydın yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ‘Vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçemize bağlı 100. Yıl mahallesinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz yerde daha önce bu yolun varlığı görünmüyordu. Bugün pandemi sebebiyle kapalıyız ancak elbet yasaklar kalkacak, devamlı böyle gidecek değil. Okullar bölgesinin oradan yolumuzun yapımına başladık. Burada parke taşı ve tretuar olacak. Daha önce yaklaşık 6 metre olan yerin 20 metreye kadar çıktığını gördük. En kısa sürede bu yolun kullanımını da vatandaşımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.