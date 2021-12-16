Yenişehir'de kimyasal yüklü tanker devrildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ıslak yolda kayan kimyasal madde yüklü tanker, kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara yolu istikametinden Yenişehir istikametine seyreden kimyasal madde yüklü tanker, ıslak yolda kayıp kontrolden çıktı. Tankerin depo kısmı tarlaya devrilirken kabin kısmı yol üzerinde kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Yenişehir grup amirliğinden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları neticesi metanol yüklü olduğu anlaşılan tanker etrafında güvenlik önlemleri alındı. Maddi hasar meydana gelen kazayla ilgili trafik ekipleri çalışma başlattı.