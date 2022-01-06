Yenişehir'de Kitap Fuarı

Kitap Fuarı Şehit Halisdemir Kültür Merkezinde kapıları açtı. Fuara kitapseverler büyük ilgi gösterdi.

3. Kitap Fuarına birçok yazar katılırken, gazeteci yazar Gürhan Adana'nın standına birçok tanınmış ismin yanı sıra öğrenciler ve kitapseverler ilgi gösterdi. Gürhan Adana'nın standını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Osmangazi Belediye Başkan yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, İYİ Parti ilçe Başkanı Ercan Özel, STK temsilcileri öğrenciler ve çok sayıda kitapsever ziyaret etti.

Fuarda yazdığı kitapları imzalayan Gürhan Adana, “Yenişehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı başladı. Burada yazarlar kitaplarını tanıtarak okurlarıyla buluşuyor. Haziran ayında çıkan Yağmur Meleğim ve 7. kitabımızın da burada tanıtımı yaparak okurlarımız ile buluşmaya devam ediyoruz. Bu güzel fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.