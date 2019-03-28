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Yenişehir'de Kütüphane Haftası etkinliklerine yoğun ilgi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 55.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 55. Kütüphane haftası nedeniyle Şehit Ömer Halisdemir kongre kültür merkezinde düzenlenen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği 55.Kütüphane haftası etkinliklerinde anaokulu ve öğrencilerin yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı.


Etkinlikte konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Kütüphane deyince akla ilk gelen kitap, bizler çocukluğumuzda gerçekten bu kütüphaneleri bazen görürdük bazen görmezdik. Yetişme tarzımız köyden çıkmamız asabiyle belki çok modern çağlara biz ulaşamadık. Ama biz o günlerdeki eksikliğimizi şuan geleceğimiz olan siz değerli evlatlarımızında yaşamaması anlamında hakikaten üzerimize düşen görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Dönem dönem Süleymanpaşa kütüphanesine arkadaşlarımızla giderdik. O günün koşullarında ilçemiz adına oldukça güzel bir kütüphaneydi, halen de öyle. İçimde hep bir ukdeydi bu ilçeye farklı bir kütüphanenin kazandırılmasıyla ilgili bizim ne yapmamız gerekiyordu? Göreve geldiğimiz andan itibaren bunun alt yapısını hazırlamaya başladık. Belirli katkılarımızı ortaya koymak suretiyle, belirli hayırseverlerimizin katkılarınıda tekraren harmanlamak suretiyle ilçemize böyle bir kütüphaneyi kazandırmak bu döneme nasip oldu” diye konuştu.


Yenişehir Kütüphane Müdürü Esra Kayhan, “Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran, insanların tarihini, kültürünün araştırılmasına imkan sunan toplumsal kuruluşlardır. 20. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan, geride kimseyi bırakma hedefiyle oluşturulan sürdürülebilir kalkınmada da kütüphaneler kilit kurumlardır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı toplumdur. Kütüphanelerin sürdürülebilir kalkınmada ki rolü, toplumsal farkındalık sağlamak, gönüllü hizmeti yaygınlaştırmaktır” dedi.

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